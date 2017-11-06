НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня, в котором было сыграно четыре матча.

3. Вратарь Петер Мразек, который помог «Детройт Ред Уингз» одержать победу в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:0). Мразек отразил все 36 бросков и оформил первый «сухарь» в сезоне.



2. Голкипер Чарли Линдгрен помог «Монреаль Канадиенс» обыграть «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 2:0 и впервые в карьере сыграл на ноль, парировав 38 бросков.



1. Нападающий Мэттью Барзал, который в матче с «Колорадо Эвеланш» установил рекорд «Нью-Йорк Айлендерс» для новичков, сделав пять передач, и помог своей команде победить со счётом 6:4.