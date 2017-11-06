Мартемьянов – о том, как обыграть СКА: доживём до матча, там видно будет

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в домашнем матче с ХК «Сочи» (2:0) и поделился ожиданиями от следующей домашней серии, которая начнётся после перерыва в чемпионате. 16 ноября «Амур» примет лидера турнирной таблицы СКА.



«Хочу поблагодарить наших преданных болельщиков – четыре игры дома, четыре аншлага. Также хочу поблагодарить парней за самоотдачу. Матч тяжело складывался, особенно в первом периоде. Вроде бы владели инициативой, но соперник очень чётко играл в обороне. Средняя зона была практически непроходимая. Команда соперника обученная, волевая, очень понравилась. Во втором периоде немного перестроились, добавили в движении и забили голы. В третьем периоде играли по счёту, выстояли. Понравилось, как хладнокровно и довольно уверенно защитники провели концовку матча.



Пикар выполняет то, что от него требовалось. Это один из факторов, который переломил игру, завёл команду. Хорошие мощные силовые приёмы, уверенная игра на чужом пятаке. Его игра меня устраивает.



Слава богу, яма, в которую мы попали в начале сезона, уже позади. Сейчас команда немного другая, дух другой. Поняли, что такое победы, почувствовали их вкус. Поняли, как забивать, как сохранить счёт. У нас стоит задача, надо её выполнять. Сделали неплохой задел перед перерывом, подобрались к восьмёрке, это здорово. Будем работать дальше. Немного отдохнём, поработаем и ждём команды с Запада, которые очень мощно играют. За счёт чего можно будет обыграть СКА? Доживём до игры, там видно будет», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции.

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Видео пресс-конференции можно посмотреть также на канале «Амура» в YouTube.