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175 лет назад 2016
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Целый сектор переоделся в судей и болел за них на матче «Айлендерс» — «Колорадо»

Хоккей

На матче между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Колорадо Эвеланш», который состоялся в «Барклайс центре» в Нью-Йорке, целый сектор болельщиков был одет в форму судей и поддерживал их.

Фанаты одобрительно встречали каждое действие судей и скандировали «Вперёд, рефы!». Кроме того, болельщики держали плакаты с надписями «За парней в полосатом», «Зебры тоже люди», «Не ненавидь судей, ненавидь правила».

Встреча завершилась победой «Айлендерс» со счётом 6:4.

Фото можно посмотреть также в «твиттере» «Нью-Йорк Айлендерс».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» TSN.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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