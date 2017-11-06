Капитан «Ак Барса» Свитов проводит 500-й матч в КХЛ

Матч с «Торпедо» стал для капитана «Ак Барса» Александра Свитова 500-м в Континентальной хоккейной лиге.



Свитов является воспитанником омского хоккея и начинал карьеру в «Авангарде», в составе которого провёл и первые два сезона в КХЛ. Затем перешёл в «Салават Юлаев», в составе которого стал обладателем кубка Гагарина в 2011 году, а с сезона-2013/14 защищает цвета казанской команды.



В 499 матчах в КХЛ Свитов забросил 99 шайб и сделал 102 передачи при показателе полезности «+36», а также набрал 713 минут штрафа.



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