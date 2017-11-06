Малкин — об изменениях в правилах: как можно забирать шайбу совсем без грязи?

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением об изменениях в правилах НХЛ.



Про вбрасывания — не думаю, что судьи слишком ограничили наши движения. Нельзя шевелить ногой, подыгрывать себе коньком, поднимать клюшку раньше времени. А вот то, что свистят по каждому поводу из-за ударов клюшкой, — это сложнее. Потому что хоккей стал очень быстрым и динамичным. И тут как в футболе — очень тяжело отобрать шайбу у человека, который ей владеет. Если к тому же он умеет её здорово скрывать, да ещё и классно двигается.



Ты должен применить какие-то приёмы, воздействовать на него. И эти небольшие удары, которые раньше были разрешены, только помогали. А сейчас удаляют, даже если ты держишь клюшку одной рукой и бьёшь соперника просто по трусам или его клюшке.



Судьи хотят, чтобы в игре вообще не было грязи? Но как тогда забирать шайбу? Конечно, перестроиться трудновато. Впрочем, я рассуждаю с точки зрения защитника. И думаю, что с такими правилами мне как форварду будет попроще — не так много ударов по рукам и клюшке. Значит, я стану больше владеть шайбой, поднимется результативность", — цитирует Малкина официальный сайт лиги.

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