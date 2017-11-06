Гулявцев: после гола Брюквина рискнул с видеопросмотром — прокатило

Главный тренер “Северстали” Александр Гулявцев подвёл итоги игры с московским “Динамо”, в которой его команда одержала победу со счётом 1:0.



“Провели сегодня хороший матч. Очень настраивались. Это была важная игра перед перерывом. Всё могло повернуться в другую сторону, но ребята были единым кулаком. Выстояли в конце, за что я им благодарен. Рад, что мы закончили первую часть чемпионата на мажорной ноте. Не будем бежать вперёд паровоза. У меня был мужской разговор с руководством: если команда не будет идти в восьмёрке, я ухожу. Сегодня день прошёл удачно, готовимся к завтрашнему.



Момент с незасчитанной шайбой “Динамо”? Там был офсайд, это было прямо на моих глазах. Решил рискнуть. Прокатило”, — передаёт слова Гулявцева корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

Московское «Динамо» уступило «Северстали», не сумев забросить ни одной шайбы