Скудра — о возможном отказе КХЛ от ОИ-2018: не дай бог, но это будет правильно

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра поделился впечатлениями после выигранного матча с «Ак Барсом» (2:1).



«Должен поблагодарить болельщиков, которые в большом количестве приехали нас поддержать. Им огромное спасибо. Считаю, быстрый и интересный матч получился. Много борьбы было, но, несмотря на это, были и моменты. Мы помнили неприятное поражение дома, готовились, разбирали. Здорово, что в меньшинстве смогли сделать правильные выводы и хорошо сыграли в атаке. Ребятам спасибо, в конце трудной поездки выдали такой матч.



КХЛ может запретить игрокам участие в Олимпиаде, и как это может повлиять на планы? Не знаю. Не дай бог, если не поедет. Но это, наверное, будет правильное решение», — цитирует Скудру официальный сайт «Ак Барса».

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