Галиев: есть злость, что «Ак Барс» долго не забивает в большинстве

Нападающий казанского Ак Барса" Станислав Галиев подвёл итоги встречи с нижегородским «Торпедо» (1:2).



«Может быть, пауза сказалась. В первом периоде выглядели вяло, сонно. Во втором и третьем периоде играли хорошо, но страдает большинство. Не можем забить. Пять минут штрафа у соперника – могли выигрывать матч. Надо работать.



Почему разладилась игра в большинстве? Честно, не знаю. Мы и разговариваем с партнерами, и отрабатываем на тренировках. Что-то не идет, чего-то не хватает. Может, мало бросаем, стараемся разыграть до верного. Возможно, надо просто побросать и найти какой-либо бросок. Наверное, каждый, кто выходил сегодня, не до конца выполнил свою работу. Обидно. Есть злость из-за того, что на протяжении нескольких игр не можем забить в большинстве», — цитирует Галиева официальный сайт «Ак Барса».

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