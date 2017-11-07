Бучневич признан второй звездой матча с «Коламбусом»

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:3.



Нападающий «рейнджеров» Павел Бучневич признан второй звездой матча. Первой звездой стал Мика Зибанеджад, третьей – Микаэль Грабнер.



Бучневич провёл на площадке 17 минут 44 секунды, отметился голевой передачей на Криса Крайдера, которая позволила сравнять счёт в третьем периоде, а затем забросил победную шайбу. Россиянин нанёс два броска по воротам и завершил матч с показателем полезности «-1».

Видео гола Бучневича можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.