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175 лет назад 2016
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Бучневич признан второй звездой матча с «Коламбусом»

Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:3.

Нападающий «рейнджеров» Павел Бучневич признан второй звездой матча. Первой звездой стал Мика Зибанеджад, третьей – Микаэль Грабнер.

Бучневич провёл на площадке 17 минут 44 секунды, отметился голевой передачей на Криса Крайдера, которая позволила сравнять счёт в третьем периоде, а затем забросил победную шайбу. Россиянин нанёс два броска по воротам и завершил матч с показателем полезности «-1».

Видео гола Бучневича можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Нью-Йорк Рейнджерс Павел Бучневич
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