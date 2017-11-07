Торторелла — о штрафах Панарина, Далпе и Савара: «Коламбус» был глупой командой

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал поражение в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5) и отметил, что команда получила глупые удаления в третьем периоде. Артемий Панарин, Зак Далпе и Дэвид Савар нарушили правила в последние 20 минут, и «Рейнджерс» реализовали три большинства.

«Все удаления были заслуженные. Нельзя давать арбитрам возможность свистнуть удаление в такое время матча. Когда хватаешь глупые удаления, их реализовывают. Мы сегодня были глупой командой. Не знаю, что случилось. Нельзя выиграть, когда получаешь такие глупые удаления в третьем периоде», — сказал Торторелла в эфире клубного телевидения.