«Даллас» крупно проиграл «Виннипегу», Радулов набрал 1 очко

«Виннипег Джетс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отметился Марк Шайфли (1-я и 60-я минуты), ещё по голу забили Патрик Лайне (6) и Кайл Коннор (20). В составе «Далласа» отличился Джейми Бенн (25), одним из ассистентов выступил Александр Радулов.

Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 15 минут 8 секунд, но результативными действиями не отметился.