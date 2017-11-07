100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Даллас» крупно проиграл «Виннипегу», Радулов набрал 1 очко

Хоккей

«Виннипег Джетс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отметился Марк Шайфли (1-я и 60-я минуты), ещё по голу забили Патрик Лайне (6) и Кайл Коннор (20). В составе «Далласа» отличился Джейми Бенн (25), одним из ассистентов выступил Александр Радулов.

Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 15 минут 8 секунд, но результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2017, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
1 : 4 0:3, 1:0, 0:1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Шайфли (Уилер, Коннор) – 00:26 (5x5), 0:2 – Лайне (Уилер, Шайфли) – 05:12 (5x4), 0:3 – Коннор (Уилер) – 19:03 (5x5), 1:3 – Бенн (Клингберг, А. Радулов) – 24:13 (5x4), 1:4 – Шайфли (Уилер, Троуба) – 59:47 (en)
Не звёздный час. 6 русских, поступки которых обсуждала вся НХЛ
И не только НХЛ. Шипачёв теперь в этой компании.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виннипег Джетс Даллас Старз Александр Радулов Дмитрий Куликов
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент