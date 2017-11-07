Гол Овечкина признан лучшим моментом игры россиян на прошедшей неделе в НХЛ

НХЛ представила подборку лучших моментов игры россиян на прошедшей неделе.
10. Гол Артёма Анисимова в матче с «Миннесотой Уайлд».
9. Шайба Евгения Дадонова в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
8. Гол Евгения Малкина в матче с «Эдмонтон Ойлерз».
7. Шайба Владимира Тарасенко в игре с «Лос-Анджелес Кингз».
6. Гол Никиты Кучерова в мтаче с «Флоридой Пантерз».
5. Шайба Николая Кулёмина в игре с «Вегас Голден Найтс».
4. Гол Павла Бучневича в матче с «Вегасом».
3. Шайба Александра Радулова в матче с «Виннипег Джетс».
2. Гол Никиты Кучерова с передачи Михаила Сергачёва в игре с «Коламбус Блю Джекетс».
1. Шайба Александра Овечкина в матче с «Бостон Брюинз».
Русская неделя в Америке: Проворов играет по полчаса, Гурьянову пора в КХЛ
60 бросков по воротам Варламова, полезность Тарасенко, голевые засухи Гурьянова и Панарина, а также сводки из юниорских лиг Канады.
Видео можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.