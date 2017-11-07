Гол Овечкина признан лучшим моментом игры россиян на прошедшей неделе в НХЛ

НХЛ представила подборку лучших моментов игры россиян на прошедшей неделе.

10. Гол Артёма Анисимова в матче с «Миннесотой Уайлд».

9. Шайба Евгения Дадонова в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

8. Гол Евгения Малкина в матче с «Эдмонтон Ойлерз».

7. Шайба Владимира Тарасенко в игре с «Лос-Анджелес Кингз».

6. Гол Никиты Кучерова в мтаче с «Флоридой Пантерз».

5. Шайба Николая Кулёмина в игре с «Вегас Голден Найтс».

4. Гол Павла Бучневича в матче с «Вегасом».

3. Шайба Александра Радулова в матче с «Виннипег Джетс».

2. Гол Никиты Кучерова с передачи Михаила Сергачёва в игре с «Коламбус Блю Джекетс».

1. Шайба Александра Овечкина в матче с «Бостон Брюинз».

Русская неделя в Америке: Проворов играет по полчаса, Гурьянову пора в КХЛ 60 бросков по воротам Варламова, полезность Тарасенко, голевые засухи Гурьянова и Панарина, а также сводки из юниорских лиг Канады.

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