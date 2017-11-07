100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сколько побед будет у сборной России U20 в оставшихся матчах суперсерии

Хоккей

На «Чемпионате» стартовал опрос «Сколько побед будет у молодёжной сборной России в оставшихся матчах суперсерии?». В стартовой встрече с командой WHL наша сборная потерпела разгромное поражение со счётом 0:7.

Сборная России проведёт ещё один матч с командой WHL и по два – со сборными QMJHL и OHL.

Суперсерия между канадскими командами и сборной России является заключительным этапом подготовки к молодёжному чемпионату мира, который в 2018 году пройдёт в Баффало.

0:7 – шок от канадцев. И с этой командой Брагин поедет в Баффало?
«Молодёжка» провально начала суперсерию. Что это было?

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Опрос
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент