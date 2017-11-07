Сколько побед будет у сборной России U20 в оставшихся матчах суперсерии

На «Чемпионате» стартовал опрос «Сколько побед будет у молодёжной сборной России в оставшихся матчах суперсерии?». В стартовой встрече с командой WHL наша сборная потерпела разгромное поражение со счётом 0:7.



Сборная России проведёт ещё один матч с командой WHL и по два – со сборными QMJHL и OHL.



Суперсерия между канадскими командами и сборной России является заключительным этапом подготовки к молодёжному чемпионату мира, который в 2018 году пройдёт в Баффало.

0:7 – шок от канадцев. И с этой командой Брагин поедет в Баффало? «Молодёжка» провально начала суперсерию. Что это было?

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.