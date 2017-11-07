НХЛ определила трёх звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига определила трёх звёзд прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

3. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Михаэль Грабнер, который оформил дубль в победном матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:3).



2. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри, который забросил две шайбы и помог своей команде обыграть «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:3 Б.



1. Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, который сделал дубль и отдал голевую передачу в игре с «Даллас Старз» и помог своей команде победить со счётом 4:1.