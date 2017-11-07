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175 лет назад 2016
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НХЛ определила трёх звёзд игрового дня

Хоккей

Национальная хоккейная лига определила трёх звёзд прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

3. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Михаэль Грабнер, который оформил дубль в победном матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:3).

2. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри, который забросил две шайбы и помог своей команде обыграть «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:3 Б.

1. Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, который сделал дубль и отдал голевую передачу в игре с «Даллас Старз» и помог своей команде победить со счётом 4:1.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Виннипег Джетс Нью-Йорк Рейнджерс Торонто Мэйпл Лифс
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