Беспалов дисквалифицирован на 1 матч за удар в лицо въехавшего в него Терещенко

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матчей:

1. «Динамо» (Москва) – «Спартак».

Принято решение наложить на голкипера «Спартака» Никиту Беспалова наказание по правилу 540 в, п.7 (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.35. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Видео нарушения Беспалова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

2. «Авангард» — «Слован».

Принято решение оставить без изменений наложенное на защитника «Слована» Симона Депре наказание по правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.14.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Видео нарушения Депре можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.