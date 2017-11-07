Форвард WHL — о первом голе: защитник даже не пытался на меня выдвинуться

Нападающий сборной WHL Кол Линд, набравший 3 (2+1) очка в матче со сборной России U20 (7:0), прокомментировал победу и свой первый гол.



«Мы быстро вошли в игру, почувствовали уверенность и не сбавляли темпа. Первый гол был очень важен. Мы смогли захватить инициативу и завести болельщиков. Я просто двигался вдоль борта, и защитник соперника даже не пытался на меня выдвинуться, так что я прицелился и надеялся, что шайба проскользнёт мимо ловушки вратаря. Хорошо, что получилось забить», — сказал Линд.

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Видеообзор первого периода, в котором Линд открыл счёт, можно посмотреть также в «твиттере» CanadianHockeyLeague.