«Металлург» договорился с Береглазовым о подписании контракта до конца сезона

Магнитогорский «Металлург» договорился с защитником Алексеем Береглазовым о подписании контракта до конца сезона-2017/18, сообщается на официальном сайте клуба.

Защитник после сезона-2016/17 подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», однако не попал в состав основной команды и выступал в АХЛ за «Хартфорд», в 13 матчах регулярного чемпионата набрав 4 (1+3) балла за результативность при показателе полезности "+1". В соглашении Береглазова была прописана возможность вернуться в КХЛ, и «Рейнджерс» отпустили игрока в аренду в «Магнитку».

Береглазов является воспитанником «Металлурга», провёл в основной команде четыре сезона и в 2016 году стал обладателем Кубка Гагарина.