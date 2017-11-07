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Тихонов, Карпов, Макеев вызваны в олимпийскую сборную вместо Коршкова и Любимова

Хоккей

Тренерский штаб сборной России внёс изменения в состав олимпийской команды – ближайшего резерва национальной сборной, который примет участие в Кубке Германии.

Вместо нападающих Романа Любимова (ЦСКА) и Егор Коршкова («Локомотив») на сбор в Новогорск вызваны форварды Виктор Тихонов и Максим Карпов (оба — СКА), а также Алексей Макеев («Витязь»).

Кубок Германии пройдёт в Аугсбурге с 10 по 12 ноября. Помимо олимпийской сборной России в нём примут участие национальные команды Германии, Словакии и США.

Стал известен состав олимпийской сборной России на Кубок Германии
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
Теги
Олимпийская сборная России - хоккей Виктор Тихонов-младший Егор Коршков Максим Карпов Роман Любимов
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