Голы Тарасенко и Кузнецова и другие моменты недели НХЛ в супер слоу-мо

НХЛ представила подборку лучших моментов прошедшей игровой недели в режиме съёмки «супер слоу-мо».

В видео попал гол Владимира Тарасенко в ворота «Лос Анджелес Кингз», гол Тайлера Тоффоли со вбрасывания за 0,4 секунды до конца овертайма в матче с «Бостон Брюинз», шайба Евгения Кузнецова с передачи Александра Овечкина в игре с «Эдмонтон Ойлерз», сейв Фредерика Андерсона на Анже Копитаре, гол Джонатана Тэйвза в матче с «Филадельфией Флайерз», гол Остона Мэттьюса в матче с «Сан-Хосе Шаркс» и другие моменты.

Русская неделя в Америке: Проворов играет по полчаса, Гурьянову пора в КХЛ 60 бросков по воротам Варламова, полезность Тарасенко, голевые засухи Гурьянова и Панарина, а также сводки из юниорских лиг Канады.

Видео можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.