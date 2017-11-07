Пёрселл и Сполинг заменят Фрэттина и Роя в составе сборной Канады на Евротуре

Сборная Канады объявила об изменениях в составе команды на Кубок Карьяла. Нападающие Мэтт Фрэттин («Барыс»), Дерек Рой («Линчёпинг») и Дилан Секьюра (университет Норт Истерн) не примут участия в финском этапе Евротура. Вместо них в команду вызваны форвард «Авангарда» Тедди Пёрселл и нападающий Ник Сполинг из «Женева-Серветт».



Кубок Карьяла пройдёт с 8 по 12 ноября в Финляндии, в этом сезоне помимо сборных России, Швеции, Финляндии и Чехии на Евротуре вне зачёта также сыграют команды Канады и Швейцарии.

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