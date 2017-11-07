Победитель МЧМ-2011 Никита Двуреченский подписал пробный контракт с «Витязем»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Никита Двуреченский подписал пробный контракт с подмосковным «Витязем».



26-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и ханты-мансийскую «Югру», записав на свой счёт в 30 матчах 8 (4+4) результативных баллов при показателе полезности "-5" и 8 минутах штрафного времени. Всего в КХЛ на счету 26-летнего хоккеиста 242 матча и 48 (30+18) очков.



Двуреченский — обладатель золотых медалей молодёжного чемпионата мира-2011.



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