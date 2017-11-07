100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Победитель МЧМ-2011 Никита Двуреченский подписал пробный контракт с «Витязем»

Хоккей

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Никита Двуреченский подписал пробный контракт с подмосковным «Витязем».

26-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и ханты-мансийскую «Югру», записав на свой счёт в 30 матчах 8 (4+4) результативных баллов при показателе полезности "-5" и 8 минутах штрафного времени. Всего в КХЛ на счету 26-летнего хоккеиста 242 матча и 48 (30+18) очков.

Двуреченский — обладатель золотых медалей молодёжного чемпионата мира-2011.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Обменяет ли «Сибирь» Салака? Инсайды от Панышева и Ерыкалова
Кто пытается заполучить Филатова, какой тренер вернётся в КХЛ и сколько потеряет в деньгах Шипачёв.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь Никита Двуреченский
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент