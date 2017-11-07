«Сибирь» во второй раз в сезоне выставила форварда Сопина в список отказов

Новосибирская «Сибирь» выставила нападающего Алексея Сопина в список отказов, информирует KHL Media Team. 30-летний хоккеист оказался в таком положении уже во второй раз в сезоне.



В текущем чемпионате 30-летний Сопин принял участие в 9 встречах, сумев записать на свой счёт одну результативную передачу при показателе полезности "+1" и четырёх минутах штрафного времени. В среднем на площадке хоккеист проводил чуть больше 12 минут за встречу.



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