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175 лет назад 2016
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«Сибирь» во второй раз в сезоне выставила форварда Сопина в список отказов

Хоккей

Новосибирская «Сибирь» выставила нападающего Алексея Сопина в список отказов, информирует KHL Media Team. 30-летний хоккеист оказался в таком положении уже во второй раз в сезоне.

В текущем чемпионате 30-летний Сопин принял участие в 9 встречах, сумев записать на свой счёт одну результативную передачу при показателе полезности "+1" и четырёх минутах штрафного времени. В среднем на площадке хоккеист проводил чуть больше 12 минут за встречу.

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Источник: KHL Media Team Сообщить об ошибке
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