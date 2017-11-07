Владислав Третьяк прокомментировал создание Овечкиным движения Putin Team

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал создание нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным движения в поддержку российского президента — Putin Team.



«Я рассказал ребятам, как мы проиграли Олимпийские игры в 1980 году. Событие, вошедшее в историю нашего хоккея. Рассказал, как эти мальчишки обыграли команду-звёзд. Надо уважать каждого соперника. Для них сегодня каждый матч особенный, большой экзамен.



Политическая инициатива Овечкина? Если его выберут депутатом, мы всегда готовы. Для меня создание его движения было неожиданным, меня пока не приглашали вступить, но готов, конечно, бесплатно, зарплата мне не нужна », — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Овечкин — один из активов ФСБ». Америка — о Putin Team Создание «Команды Путина» — повод вспомнить об отношениях президента России с Трампом и об игре Овечкина в плей-офф.