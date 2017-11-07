Знарок: следим за Марковым, на ОИ поедут два молодых и один опытный вратарь

Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал о подготовке к Кубку Карьяла.



«Есть игроки, которые могут попасть в основу, просто сейчас нет смысла их вызывать. В данном случае смотрим ещё на защитников. Марков в этом списке есть. И Марченко тоже есть, но Алексей приехал неподготовленным, мы поговорили с Игорем Никитиным, и он сказал, что лучше ему сейчас пройти сборы, потому что с командой летом не проходил. За Андреем тоже следим. Пусть раскатается, здесь большие площадки. Если всё будет в порядке, то пригласим.



Сейчас пока ничего не можем сказать про Шипачёва, потому что его контракт с «Вегасом» не расторгнут. Как будет расторгнут, будем уже думать, пойдёт на второй шаг. Лично с ним общался, конечно.



Человек пять из олимпийской сборной имеют шансы попасть на Олимпиаду. Думали насчёт того, что на Олимпиаде вратарская бригада будет состоять из двух молодых голкиперов и одного опытного.



Нас совершенно не отвлекает шум насчёт возможного недопуска сборной России до ОИ. Мы планомерно готовимся, думаю, здравый смысл будет. Мы будем готовы. Очень важный этап подготовки перед самыми Играми в Корее. Акклиматизация плюс достаточно плотный график КХЛ, поэтому нужно будет восстановиться и физически подготовить.



Здорово, что Береглазов вернулся в «Металлург». Спросим у Ильи Петровича. У Дацюка просто чистка колена, чтобы сохранить его. Чего Мозякина проверять? Он капитан команды на данный этап. Это ничего не означает. На Кубке Карьяла и один, и второй вратари будут играть, а третий будет опыта набираться», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Наши мигранты ждут решения КХЛ по Олимпиаде». Что обсуждают в Америке За океаном ждут решения МОК и КХЛ, а Дадонова ставят в пример Шипачёву.