Итоги игрового дня ВХЛ и МХЛ: «Динамо» СПб выиграло десятый матч подряд

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя шесть матчей.

«Торпедо» в Усть-Каменогорске уступило «Динамо» СПб со счётом 1:2.

«Сарыарка» в серии буллитов одолела «СКА-Неву» — 2:1 Б.

«Зауралье» одержало победу над ХК «Рязань», встреча завершилась со счётом 4:1.

«Рубин» на домашнем льду уступил «Бурану» — 0:2.

«Химик» только в серии буллитов сумел сломить сопротивление «Тороса» — 1:0.

«Звезда» в овертайме проиграла «Молоту-Прикамье» — 3:4 ОТ.

В МХЛ сегодня прошёл один матч, «Чайка» одолела ХК «Капитан» — 3:2 ОТ.