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Итоги игрового дня ВХЛ и МХЛ: «Динамо» СПб выиграло десятый матч подряд

Хоккей

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя шесть матчей.

«Торпедо» в Усть-Каменогорске уступило «Динамо» СПб со счётом 1:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2017, вторник. 15:30 МСК
Торпедо
Усть-Каменогорск
1 : 2 0:0, 1:1, 0:1
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 – Шантыка (Полищук, Коротков) – 24:08 (5x4), 1:1 – Нечаев (Кондратьев, Пухов) – 24:56 (5x5), 1:2 – Чувиляев (Карамнов) – 52:40 (5x5)

«Сарыарка» в серии буллитов одолела «СКА-Неву» — 2:1 Б.

ВХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2017, вторник. 16:00 МСК
Сарыарка
Караганда
2 : 1 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 – Милёхин (Рыков) – 51:13 (5x5), 1:1 – Орлов (Антоновский, Альшевский) – 59:37 (5x5), 2:1 – Ердаков – 65:00 ( ПБ)

«Зауралье» одержало победу над ХК «Рязань», встреча завершилась со счётом 4:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2017, вторник. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
4 : 1 1:1, 3:0, 0:0
ХК Рязань
Рязань
0:1 – Милёхин (Рукин) – 03:58 (5x5), 1:1 – Исаев (Сандер, Ольшанский) – 14:04 (5x4), 2:1 – Муштаев (Князев, Болтанов) – 26:34 (5x5), 3:1 – Рехтин (Цыганов, Колготин) – 27:32 (5x5), 4:1 – Маслов (Кротиков, Муштаев) – 30:18 (5x4)

«Рубин» на домашнем льду уступил «Бурану» — 0:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2017, вторник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
0 : 2 0:1, 0:0, 0:1
Буран
Воронеж
0:1 – Петунин (Дьяченко) – 03:08 (5x5), 0:2 – Горшков (Бешаров, Луговой) – 41:21 (5x5)

«Химик» только в серии буллитов сумел сломить сопротивление «Тороса» — 1:0.

ВХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2017, вторник. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
1 : 0 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0
Торос
Нефтекамск
1:0 – Шашков – 65:00 ( ПБ)

«Звезда» в овертайме проиграла «Молоту-Прикамье» — 3:4 ОТ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2017, вторник. 18:30 МСК
Звезда
Чехов
3 : 4 0:0, 2:2, 1:1, 0:1
Молот-Прикамье
Пермь
1:0 – Огиенко (Мокин, Карнаухов) – 25:24 (5x5), 1:1 – Филиппов (Рыжков, Шайхулов) – 27:28 (5x4), 2:1 – Карнаухов (Мясищев) – 33:25 (4x5), 2:2 – Чистяков – 34:01 (5x5), 3:2 – Николишин (Воронков, Карнаухов) – 46:58 (5x5), 3:3 – Епимахин – 50:34 (4x5), 3:4 – Торяник – 64:01 (5x5)

В МХЛ сегодня прошёл один матч, «Чайка» одолела ХК «Капитан» — 3:2 ОТ.

МХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2017, вторник. 17:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
3 : 2 0:2, 0:0, 2:0, 1:0
Капитан
Ступино
0:1 – Томи (Постнов, Тютчев) – 02:02 (5x5), 0:2 – Постнов (Тютчев) – 11:35 (5x5), 1:2 – Клопов (Жилов, Коротин) – 40:37 (5x5), 2:2 – Коломаров (Жилов, Шаманин) – 50:17 (5x4), 3:2 – Коротин (Жилов) – 63:26 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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