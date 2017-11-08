«Коламбус» проиграл «Нэшвиллу», Панарин очков не набрал

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Мэтт Ирвин (33-я минута), Калле Ернкрок (55) и Виктор Ардвиссон (60). За «Коламбус» шайбу забросил Пьер-Люк Дюбуа (45). Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 37 секунд.

Эта победа стала для «Нэшвилла» третьей кряду. «Коламбус» продлил серию поражений до трёх матчей.