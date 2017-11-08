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«Коламбус» проиграл «Нэшвиллу», Панарин очков не набрал

Хоккей

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Мэтт Ирвин (33-я минута), Калле Ернкрок (55) и Виктор Ардвиссон (60). За «Коламбус» шайбу забросил Пьер-Люк Дюбуа (45). Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 37 секунд.

Эта победа стала для «Нэшвилла» третьей кряду. «Коламбус» продлил серию поражений до трёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1 : 3 0:0, 0:1, 1:2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Ирвин (Арвидссон, Экхольм) – 32:36 (5x5), 1:1 – Дюбуа – 44:37 (5x5), 1:2 – Ернкрок (Саломяки, Фиала) – 54:25 (5x5), 1:3 – Арвидссон (Саломяки) – 59:44 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Нэшвилл Предаторз Артемий Панарин
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