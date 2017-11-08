«Монреаль» продлил победную серию, переиграв «Вегас»

«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Брендан Галлахер (9-я минута), Джорди Бенн (11) и Макс Пачьоретти (24). За «Вегас» шайбы забросили Пьер-Эдуар Белльмар (18) и Эрик Хаула (59).

Для «Канадиенс» эта победа стала третьей кряду и пятой в последних шести встречах. «Голден Найтс» потерпели пятое поражение в шести играх.