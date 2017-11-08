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«Монреаль» продлил победную серию, переиграв «Вегас»

Хоккей

«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Брендан Галлахер (9-я минута), Джорди Бенн (11) и Макс Пачьоретти (24). За «Вегас» шайбы забросили Пьер-Эдуар Белльмар (18) и Эрик Хаула (59).

Для «Канадиенс» эта победа стала третьей кряду и пятой в последних шести встречах. «Голден Найтс» потерпели пятое поражение в шести играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3 : 2 2:1, 1:0, 0:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Галлахер (Плеканец, Бенн) – 08:24 (5x5), 2:0 – Бенн (Мете, Юдон) – 10:55 (5x5), 2:1 – Белльмар (Энгелланд) – 17:41 (5x5), 3:1 – Пачьоретти (Питри, Шоу) – 23:31 (5x5), 3:2 – Хаула (Маршессо, Перрон) – 58:23 (6x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Монреаль Канадиенс Вегас Голден Найтс
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