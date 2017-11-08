«Монреаль» — «Вегас»: Белльмар обыграл двоих и забил потрясающий гол

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Пьер-Эдуар Белльмар забил потрясающий гол в матче с «Монреаль Канадиенс».



В концовке первого периода при счёте 0:2 Дерик Энгелланд забросил шайбу в зону атаки. У борта её подхватил Белльмар, обыграл одного соперника, обвёл Джеффа Питри, пробросив шайбу у него между ног, и нанёс неотразимый бросок.

Встреча завершилась победой «Монреаля» со счётом 3:2, который выиграл третий матч подряд. «Вегас» потерпел второе поражение подряд.

«Монреаль» продлил победную серию, переиграв «Вегас»

Видео гола можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.