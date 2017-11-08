Ягр обошёл Горди Хоу по количеству матчей в «регулярках» и плей-офф НХЛ

Нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр проводит 1925-й матч в карьере, включая регулярные чемпионаты и плей-офф.



По этому показателю он обошёл Горди Хоу и вышел на чистое второе место. Ягр сыграл 1717 матчей в регулярных чемпионатах и 236 в плей-офф. У Хоу было 1767 матчей в «регулярках» и 157 в плей-офф. Первое место занимает Марк Мессье, на счету которого 1756 матчей регулярного чемпионата и 236 в плей-офф.



45-летний Ягр является самым возрастным действующим игроком НХЛ, двукратным обладателем кубка Стэнли, пятикратным обладателем «Арт Росс Трофи», трижды выигрывал «Тед Линдсей Эворд», один раз – «Харт Трофи». На его счету 1916 (465+1151) очков в регулярных чемпионатах и 201 (78+123) – в плей-офф.

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