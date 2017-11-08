Панарин: Кейна трудно с кем-то сравнивать, он слишком хорош для этого

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал о своих впечатлениях после обмена из «Чикаго Блэкхоукс».



«У нас четыре матча из-за травмы пропустил Кэм Аткинсон, у Кэлверта тоже были повреждения. Травмы – это всегда неприятно, вне зависимости от того, кто из партнёров их получает. Что касается сравнений моих партнёров по «Коламбусу» с Патриком Кейном, то его вообще трудно с кем-то сравнивать, он слишком хорош. Но я счастлив с теми, с кем играю сейчас. Главное для меня – не слишком переживать, тогда всё будет в порядке. Во время сезона я стараюсь оставаться умственно и физическим крепким. Сейчас нет времени для работы над усовершенствованием техники, это было сделано летом.



В Коламбусе у меня есть всё, что необходимо для жизни. Конечно, сам город намного меньше, чем Чикаго, но мне не нужно многого – времени на развлечения почти нет, вся моя жизнь состоит из тренировок и матчей. Потом прихожу домой, немного играю в PlayStation, гуляю с собакой, а затем отправляюсь поспать перед игрой.



Мой английский стал лучше, теперь у меня больше возможности общаться с парнями, нежели в «Чикаго». Кроме того, всегда на помощь может придти Сергей Бобровский, так что я не чувствую никакого дискомфорта», — приводит слова Панарина официальный сайт «Коламбуса».



На счету Панарина 12 (2+10) очков в 16 матчах регулярного чемпионата.

События дня НХЛ. «Мы просто обделались». Панарин снова под огнём А Овечкин не дал новичку догнать его.