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Московское «Динамо» расторгло контракт с форвардом Сакари Салминеном

Хоккей

Московское «Динамо» расторгло контракт с финским нападающим Сакари Салминеном по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

29-летний Салминен перешёл в московский клуб в середине сентября, подписав контракт до конца сезона. В этом сезоне принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата и отметился 8 (2+6) баллами за результативность при показателе полезности «+3». Всего в КХЛ на его счету 135 (47+88) очков в 204 матчах за «Торпедо», «Йокерит» и московское «Динамо» при показателе полезности «+19».

Источник: Официальный сайт ХК "Динамо" (Москва) Сообщить об ошибке
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