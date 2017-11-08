КХЛ переквалифицировала штраф защитника «Сибири» Алексеева с «5+20» на 2 минуты

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Сибирь» — «Слован».

На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на защитника «Сибири» Константина Алексеева наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – п. 1.3.2 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ на наказание по правилу 534 а (Атака игрока, не владеющего шайбой) – малый штраф (2 мин.).

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Видео нарушения можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.