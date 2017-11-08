Экс-защитник «Локомотива», «Медвешчака» и «Лады» Флад перешёл в «Ильвес»

Защитник Марк Флад стал игроком «Ильвеса». Об этом информирует официальный сайт финского клуба. В текущем сезоне Флад успел провести один матч в Американской хоккейной лиге за команду «Манитоба Муз» и очков не заработал.

Флад известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге за «Локомотив», «Медвешчак» и «Ладу». На его счету 35 очков в 156 матчах. На счету хоккеиста 39 матчей в Национальной хоккейной лиге за «Нью-Йорк Айлендерс» и «Виннипег Джетс». Флад в общей сложности набрал 8 очков. В сезоне-2016/17 защитник выступал за «Зальцбург» в EBEL — 29 очков в 61 матче.

«Флад — опытный и мастеровитый игрок. Он привнесёт в защиту нашей команды необходимую агрессию и спортивную злость», — прокомментировал переход игрока генеральный менеджер «Ильвеса» Кари Хейккиля.