Вратарь Линдгрен вошёл в историю «Монреаля», составив компанию Драйдену и Томасу

Вратарь Чарли Линдгрен вошёл в историю «Монреаль Канадиенс». Он стал третьим вратарём в истории клуба, одержавшим победы в своих пяти первых матчах за карьеру в команде.

«Монреаль» продлил победную серию, переиграв «Вегас»

Шесть таких одержал Кен Драйден в 1971 году, семь побед на счету Вэйна Томаса.

8 ноября канадская команда с Линдгреном в воротах переиграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2. Для «Канадиенс» эта победа стала третьей кряду и пятой в последних шести встречах. «Голден Найтс» потерпели пятое поражение в шести играх.

Также фото доступно в официальном «твиттере» NHL Public Relations.