НХЛ назвала лидера по голам в овертаймах в формате «3 на 3»

«Лос-Анджелес Кингз» является лидером Национальной хоккейной лиги по голам в овертаймах в формате «3 на 3». Данный формат был введён в лиге в сезоне-2015/16.

Форвард «Лос-Анджелеса» Габорик провёл первую полноценную тренировку в сезоне

Команда из Калифорнии забила 26 голов в овертаймах в формате «3 на 3». В текущем сезоне «Короли» забили два таких гола. Всего в 15 матчах сезона «Кингз» пять раз переводили игру в дополнительное время — две победы в овертаймах, два поражения в овертаймах и одна победа в серии буллитов. В 15 матчах сезона на счету калифорнийской команды 11 побед.

Также фото доступно в официальном «твиттере» NHL Public Relations‏.