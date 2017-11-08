Бегунц: отдачу от общения с судьями КХЛ увидим уже по ходу чемпионата

Советник генерального директора московского «Динамо» Рубен Бегунц рассказал о встрече генменеджеров клубов КХЛ с представителями департамента судейства.



«Такие встречи всегда полезны, и их можно устраивать почаще. Мнения генменеджеров, лиги, главного арбитра, высказанные здесь, их обсуждение — всё это даёт плоды. Они полезны для всех участников таких совещаний.

Безусловно, важным был разговор об изменениях в правилах на следующий сезон. Кроме того, полезно было послушать мнение генеральных менеджеров, как должна работать система судейства. Это очень важно. Мы пообщались и перед совещанием, и вопросы, которые интересовали всех, затем были заданы руководству судейского департамента. Ну а отдачу, результаты общения увидим уже по ходу чемпионата», — цитирует Бегунца официальный сайт КХЛ.