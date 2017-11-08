Главный арбитр КХЛ: пресечём высокомерное поведение судей, главные — игроки

8 ноября состоялась встреча руководства Департамента судейства КХЛ с генеральными менеджерами клубов лиги. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов подвёл итоги данной встречи.

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«Такие совещания обязательно надо проводить ежегодно, а, возможно, и чаще. Сегодня присутствовали генеральные менеджеры практически всех клубов КХЛ, и я очень рад, что они откликнулись, благодарен им за то, что приехали и сказали всё, что думают. Обратная связь очень важна. Мы услышали все мнения, всё записали. С чем-то согласились, с чем-то – нет. Царила хорошая рабочая атмосфера. В каких-то моментах мы можем общаться и на повышенных тонах, но при этом, я надеюсь, мы все – в одном окопе, делаем общее дело.

Менеджеры рассказали, как видят ситуацию со своей стороны, мы рассказали, как видим со своей для того, чтобы прийти к общему знаменателю. Был затронут очень важный вопрос: генменеджеры рассказали о случаях высокомерного поведения некоторых судей по отношению к игрокам, тренерам. Мы, безусловно, будем это пресекать. Главные звёзды на льду – не судьи, а игроки. Также важным считаю решение о создании неформального совета, рабочей группы из пяти-шести генеральных менеджеров, с которыми будем обсуждать изменения в правилах, которые могут быть введены на следующий год. Пока состав окончательно не сформирован. В этом вопросе не нужна спешка. Хоть, мы и предполагали, что генеральные менеджеры проголосуют за состав группы, они попросили департамент предложить кандидатуры со своей стороны.

Нововведения в правилах со стороны ИИХФ? На Кубке Карьяла будет опробован новый формат запроса тренера на положение «вне игры». Тренер сможет делать запрос неограниченное количество раз, однако в случае, если «вне игры» не будет определено, на команду накладывается двухминутный штраф. Последим за тем, как это будет выглядеть и, возможно, внедрим со следующего сезона и в КХЛ. По крайней мере, это станет поводом для обсуждения с рабочей группой. Для таких вещей она и создаётся», — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.

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