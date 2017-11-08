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Генменеджер «Динамо» Р: обсудили с судьями много наболевших проблем

Хоккей

8 ноября состоялась встреча руководства департамента судейства КХЛ с генеральными менеджерами клубов лиги. Генеральный менеджер рижского «Динамо» Нормундс Сейейс подвёл итоги встречи.

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«Представители клубов высказали и обсудили с руководителями судейского департамента много наболевших проблем. Общение показало, что большинство клубов волнуют одинаковые вопросы. В дальнейшем будем продолжать общаться и стараться решать их, именно для этого и собираемся вместе.

Одной из наиболее важных тем была разная трактовка судьями одних и тех же нарушений. В одном случае судьи накладывают штраф, в другом – нет. Как сделать так, чтобы таких моментов было меньше? Проблема не решается в один день. Но, по крайней мере, они высказаны, департамент судейства, уверен, прислушался, а значит, совместными усилиями мы, рано или поздно, всё решим.

Наша задача – учить игроков правильному отношению к судьям. Департамент судейства, думаю, занимается со своей стороны тем же: учит судей правильному отношению к хоккеистам, представителям команд. Это наша совместная работа», — цитирует функционера официальный сайт КХЛ.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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