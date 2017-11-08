Ларкин, едва не убивший игрока «Брюнеса», дисквалифицирован на 4 матча

Главный тренер «Брюнеса» Томми Седин прокомментировал итоги инцидента матча Лиги чемпионов с «Адлер Мангейм».

Спортивный директор «Брюнеса» — о выходке Ларкина: это была попытка убийства

Защитник «Адлера» Томас Ларкин заработал 50 минут штрафа, очень грубо сыграв против форварда «Брюнеса» Даниэля Пайе. Он клюшкой попал Пайе в область шеи, форвард упал на лёд. У Пайе диагностировано сотрясение мозга. Ларкин получил четыре матча дисквалификации.

«Это издевательство. И это печально. Наказание слишком мягкое. Это одно из худших решений на моей памяти, если не худшее. Произойди этот инцидент в SHL, одной из сильнейших хоккейных лиг в мире, дисквалификация составила бы 10, 15, 20 матчей. В такой лиге, как Лига чемпионов, рискованно играть», — заявил тренер.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» RoadLaker.