Спортивный директор «Брюнеса» — о выходке Ларкина: это была попытка убийства

В матче Лиги чемпионов защитник команды «Адлер Мангейм» Томас Ларкин заработал 50 минут штрафа, очень грубо сыграв против форварда «Брюнеса» Даниэля Пайе. Он клюшкой попал Пайе в область шеи, форвард упал на лёд. У Пайе диагностировано сотрясение мозга. Ларкин получил четыре матча дисквалификации. Этот эпизод вызвал бурную реакцию.

В матче Лиги чемпионов игрок «Адлера» чуть не снёс сопернику голову

«Это была попытка убийства», — сказал спортивный директор «Брюнеса» Стефан Бенгтен об инциденте на матче Лиги чемпионов.

Хоккейные эксперты в Швеции назвали произошедшее «одной из самых уродливых атак в сезоне» и считают, что дисквалификация Ларкина должна достигнуть 25-30 матчей.

При этом главный тренер немецкой команды, Шон Симпсон, обвинил судей в непоследовательности: «Сначала судьи установили планку жёсткости игры, но потом действовали непоследовательно и глупо», — цитирует тренера aftonbladet.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» RoadLaker.

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