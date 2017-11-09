Эксперт: грязный приём Ларкина может поставить крест на выступлении шведов в ЛЧ

Хоккейный эксперт Петтер Ренквист прокомментировал инцидент с участием «Брюнеса» в матче Лиги чемпионов. Защитник «Адлера» Томас Ларкин заработал 50 минут штрафа, очень грубо сыграв против форварда «Брюнеса» Даниэля Пайе. Он клюшкой попал Пайе в область шеи, и форвард упал на лёд. У Пайе диагностировано сотрясение мозга. Ларкин получил четыре матча дисквалификации.

Ларкин, едва не убивший игрока «Брюнеса», дисквалифицирован на 4 матча

«Это может стать концом шведского доминирования в Лиге Чемпионов. Более того — это может стать концом для шведских команд в турнире. В Швеции уже есть критичное, недоверчивое отношение к Лиге Чемпионов. Чтобы сохранить шведские команды в турнире, нужно исключить «Адлер» из Лиги Чемпионов», — цитирует эксперта aftonbladet.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» RoadLaker.