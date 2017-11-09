«Йокерит» подписал контракт с экс-защитником «Автомобилиста» Андерcеном

Финский «Йокерит» заключил соглашение с защитником Никласом Андерсеном, информирует официальный «твиттер» клуба из Хельсинки. Контракт с игроком заключён до конца нынешнего сезона.

В прошлом сезоне 29-летний Андерсен выступал за екатеринбургский «Автомобилист», проведя за команду 37 матчей и набрав 13 (3+10) результативных баллов при показателе полезности "-3" и 8 минутах штрафного времени. Также хоккеист ранее играл за «Северсталь», проведя в КХЛ в общей сложности 148 игр при показателе полезности "-6".