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Юниорская сборная России U16 забросила восемь шайб в ворота команды Словакии U17

Хоккей

Хоккеисты юниорской сборной России U16 одержали крупную победу над командой Словакии U17 в матче Кубка Президентского спортивного клуба в Минске, встреча завершилась со счётом 8:0.

Встреча со словаками была первой на турнире. 10 ноября в 11:15 мск сборная России U16 начнёт матч со сборной Латвии U17, а 11 ноября в 16:15 — с хозяевами турнира, сборной Белоруссии U17.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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U16 — Хоккей
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