Юниорская сборная России U16 забросила восемь шайб в ворота команды Словакии U17

Хоккеисты юниорской сборной России U16 одержали крупную победу над командой Словакии U17 в матче Кубка Президентского спортивного клуба в Минске, встреча завершилась со счётом 8:0.



Встреча со словаками была первой на турнире. 10 ноября в 11:15 мск сборная России U16 начнёт матч со сборной Латвии U17, а 11 ноября в 16:15 — с хозяевами турнира, сборной Белоруссии U17.



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