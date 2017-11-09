Задоров: необходимо настраивать себя на все 82 матча, хотя это тяжело

Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров поделился мнением о необходимости стабильной игры.



«Все-таки на все 82 матча настроить себя тяжело. Хотя надо. Это вообще самое тяжелое. Хотя еще Никлас Лидстёем говорил, что из 10 игр неудачной у тебя может быть только одна. Если ты хочешь быть хорошим защитником, то девять матчей надо провести на одном уровне. Это самое главное. Надо быть активнее, постоянно заводить себя, без остановок работать на льду, играть в силовой манере. Тогда, наверное, вопросов никаких не будет.



Против команд вроде „Каролины“, „Тампы“, „Рейнджерс“ трудно играть в силовой манере, потому что они быстрые, юркие, попробуй их вмажь в борт. А в матчах против „Лос-Анджелеса“, „Монреаля“, да и команд нашего дивизиона, никуда не денешься, они в тебя сами врезаются. Ну и вообще случается, что игра пошла, а иногда нет. Если игра идет, то ты прямо с первых минут бежишь, себя заводишь, все получается. А иногда сразу не пошло, и пытаешься действовать проще, ничего лишнего не придумывать», — цитирует Задорова официальный сайт лиги.



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