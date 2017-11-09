Вадим Шипачёв официально расторг контракт с «Вегасом»

Нападающий Вадим Шипачёв официально покинул клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс», расторгнув контракт, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Стив Керп.



30-летний Шипачёв весной 2017 года подписал с «Вегасом» двухлетний контракт на $ 9 млн. Перед началом сезона он был формально отправлен в АХЛ. В НХЛ сыграл три матча и забил один гол, после чего его повторно отправили в фарм-клуб. Он прибыл в расположение «Чикаго Вулвз» и провёл несколько тренировок, однако затем без разрешения руководства уехал к семье в Лас-Вегас. «Рыцари» дисквалифицировали Шипачёва, а его агент стал искать варианты обмена.



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