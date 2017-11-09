Плотников: темп в матче с Финляндией был выше, чем в КХЛ, моментов было много

Нападающий сборной России Сергей Плотников поделился впечатлениями после поражения во встрече с Финляндией (2:3).



«Получили неудачную контратаку. Хорошо, что этот гол не выбил из колеи. Начали показывать свой хоккей, смогли отыграться. Потом снова пропустили контратаку. Поэтому и уступили. Нужно, чтобы все успевали возвращаться, занимать свои позиции.



В эпизоде с моим голом мне немножко повезло. Коскинен — мой одноклубник, это помогает мне. В большинстве не получилось, плюс Широков выпал из второй бригады. Это тоже повлияло. Пришлось перекраивать, кто-то играл две смены, тяжело. Наша задача — играть хорошо. Не катать шайбу по борту, а создавать моменты. Мы создали много, но не смогли реализовать. Темп был выше, чем в КХЛ. Финны — очень подвижная команда. Хорошо катаются, защитники подключаются. Может, не все из нас успели быстро проснуться, но не мне судить», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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