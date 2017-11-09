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Молодёжная сборная России одолела Чехию на Турнире четырёх наций

Хоккей

Вторая молодежная сборная Росси в овертайме одержала победу над командой Чехии в матче Турнира четырёх наций, который проходит в Балашихе. Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Никита Попугаев и Михаил Мещеряков. У проигравшей стороны забитым голом отличился Радован Павлик.

В следующем матче турнира сборная России 10 ноября встретится с национальной командой Финляндии.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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