Молодёжная сборная России одолела Чехию на Турнире четырёх наций

Вторая молодежная сборная Росси в овертайме одержала победу над командой Чехии в матче Турнира четырёх наций, который проходит в Балашихе. Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ.



В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Никита Попугаев и Михаил Мещеряков. У проигравшей стороны забитым голом отличился Радован Павлик.



В следующем матче турнира сборная России 10 ноября встретится с национальной командой Финляндии.



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