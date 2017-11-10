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«Эдмонтон» выиграл в матче с «Нью-Джерси» в овертайме

Хоккей

В регулярном чемпионате НХЛ хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» вырвали победу у «Нью-Джерси Дэвилз» и во второй очной встрече, игра завершилась со счётом 3:2.

Брайан Бойл вывел хозяев вперёд на шестой минуте, во втором периоде россиянин Антон Слепышев сравнял счёт, отметившись своей первой шайбой в сезоне. Перед вторым перерывом Дрю Стэффорд забил второй гол в составе «Дэвилз», на старте третьего периода Милан Лучич снова восстановил равновесие в счёте.

Исход встречи был решён на финише овертайма, автором решающего гола стал Леон Драйзайтль.

Видео первого гола Слепышева в сезоне доступно для просмотра в официальном «твиттере» НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2017, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
2 : 3 1:0, 1:1, 0:1, 0:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Бойл (Гиббонс, Мур) – 05:33 (5x5), 1:1 – Слепышев (Лучич, Ньюджент-Хопкинс) – 26:50 (5x5), 2:1 – Стэффорд (Хенрик, Мюллер) – 38:25 (5x5), 2:2 – Лучич (Ньюджент-Хопкинс, Кассиан) – 43:21 (5x5), 2:3 – Драйзайтль (Макдэвид, Рассел) – 64:43 (3x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Джерси Дэвилз Эдмонтон Ойлерз Антон Слепышев
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