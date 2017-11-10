«Эдмонтон» выиграл в матче с «Нью-Джерси» в овертайме

В регулярном чемпионате НХЛ хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» вырвали победу у «Нью-Джерси Дэвилз» и во второй очной встрече, игра завершилась со счётом 3:2.



Брайан Бойл вывел хозяев вперёд на шестой минуте, во втором периоде россиянин Антон Слепышев сравнял счёт, отметившись своей первой шайбой в сезоне. Перед вторым перерывом Дрю Стэффорд забил второй гол в составе «Дэвилз», на старте третьего периода Милан Лучич снова восстановил равновесие в счёте.



Исход встречи был решён на финише овертайма, автором решающего гола стал Леон Драйзайтль.

Видео первого гола Слепышева в сезоне доступно для просмотра в официальном «твиттере» НХЛ.