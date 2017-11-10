Минеев: раньше не выкладывался на тренировках на 100%, но сейчас всё иначе

Защитник «Авангарда» Максим Минеев рассказал о своей адаптации в главной команде и переходе из молодёжного хоккея во взрослый.

«Даже не знаю, что помогло мне в этом сезоне закрепиться в главной команде. Я просто перешёл на более взрослый хоккей, убрал лишние моменты в своей игре. Имею в виду игру попроще в обороне, сведение к минимуму обыгрыша в своей зоне. В «Авангарде» не запрещено действовать креативно, но главное – не ошибаться. Да, я понимаю, почему пропустил несколько матчей перед перерывом. Играл недостаточно хорошо, вот и не попал в состав. Тренер мне объяснил все моменты, я всё обдумал и думаю, что в следующей игре выглядел лучше.

Конечно, я как любой молодой игрок ищу стабильность, всё идёт с тренировок. Раньше, у меня был минус, что не полностью выкладывался на занятиях, тренеры обращали внимания на это постоянно. Сейчас я стал больше времени уделять стопроцентной отдаче на тренировках, и всё это выходит на игры. В команде все ребята адекватные, общение происходит на одном уровне, все поддерживают. Видел, что Манукян сделал дубль за молодёжную сборную. Позже напишу ему, поздравлю, молодец Артём», — передаёт слова Минеева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.