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ХК «Сочи» вернул двух защитников из ВХЛ

Хоккей

ХК «Сочи» вернул защитников Руслана Педана и Даниила Мироманова из своего фарм-клуба — «Дизеля». Об этом сообщается на официальном сайте южной команды. Оба игрока уже прибыли в Сочи и накануне провели тренировку с командой.

В составе пензенской команды Высшей хоккейной лиги Руслан Педан в 11 матчах набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-3» и среднем игровом времени около 19 минут за матч.

Даниил Мироманов отыграл 10 матчей, находился на льду по 15 минут в среднем за игру. На его счету 2 (1+1) очка.

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Источник: Официальный сайт ХК "Сочи" Сообщить об ошибке
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