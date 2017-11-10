ХК «Сочи» вернул двух защитников из ВХЛ

ХК «Сочи» вернул защитников Руслана Педана и Даниила Мироманова из своего фарм-клуба — «Дизеля». Об этом сообщается на официальном сайте южной команды. Оба игрока уже прибыли в Сочи и накануне провели тренировку с командой.

В составе пензенской команды Высшей хоккейной лиги Руслан Педан в 11 матчах набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-3» и среднем игровом времени около 19 минут за матч.

Даниил Мироманов отыграл 10 матчей, находился на льду по 15 минут в среднем за игру. На его счету 2 (1+1) очка.